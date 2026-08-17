Coppa Italia, continuano i 32esimi di finale: ecco chi scende in campo oggi

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Le partite di Coppa Italia di oggi.

Continuano i trentaduesimi di Coppa Italia. Di seguito le partite di oggi.

LE PARTITE DI OGGI DELLA COPPA ITALIA

PISA-EMPOLI ORE ore 18:00

SASSUOLO-CESENA ore 18:30

CREMONESE-SAMPDORIA ore 20:45

PALERMO-LECCE ore 21:15

COPPA ITALIA, QUANDO E CONTRO CHI GIOCA IL MILAN

L'anno scorso il Milan cominciò addirittura dai Trentaduesimi di Finale, il turno che si gioca settimana prossima, e dopo aver sconfitto Bari e Lecce, venne eliminato agli ottavi in casa della Lazio. Quest'anno i rossoneri, essendo arrivati quinti in campionato, hanno riconquistato l'accesso diretto agli ottavi di finale che si giocheranno nelle settimane del 2 o del 13 dicembre oppure del 13 gennaio. Il Milan sfiderà una tra queste quattro squadre: Torino oppure Monza-Avellino. Ai quarti di finale possibile incrocio con il Como, in semifinale con Inter o Bologna.

IL REGOLAMENTO

Scrive il sito della Lega Calcio Serie A: "44 squadre partecipanti, 20 club di Serie A, 20 club di Serie B e 4 club di Serie C decisi a conquistare la finalissima del prossimo 19 maggio. Dopo il primo turno, che ha coinvolto le prime otto formazioni e che ha sorriso ad Ascoli, Arezzo, Benevento e Catania, unica squadra di Serie C rimasta in gioco, in questo fine settimana si svolgeranno le prove generali per l’inizio del campionato: si comincia a fare sul serio con l’ingresso nel tabellone delle prime 12 squadre di Serie A Enilive, impegnate nelle sfide dentro-fuori, in caso di parità nei 90 minuti subito calci di rigore, per conquistare i sedicesimi di finale, in programma nella prima mtà di settembre.