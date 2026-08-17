Tutta l'ambizione di Mario Gila: "Per me non esiste... non vincere"
Mario Gila, intervistato dalla Gazzetta dello Spot, ha raccontato tutta la sua voglia di vincere con la maglia del Milan: "Le cose che dobbiamo migliorare sono tante: per esempio non bisogna commettere errori banali e di presunzione oppure regalare gol agli avversari. Ciò premesso, la base di partenza è ottima e secondo me ci consentirà di competere a un livello molto alto. Ora sta a noi continuare a lavorare per fare altri passi in avanti.
Cardinale e Amorim hanno detto che vogliono vincere? A me piace vincere le amichevoli, le partitelle di allenamento e qualsiasi gara. Per me non esiste... non vincere. Se entra in tutti noi questa mentalità, questa voglia di andare avanti partita dopo partita in campionato e in Europa League, riusciremo a toglierci delle soddisfazioni e sicuramente regaleremo delle gioie ai nostri tifosi".
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