Tutta l'ambizione di Mario Gila: "Per me non esiste... non vincere"

vedi letture

Mario Gila ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha raccontato tutta la sua voglia di vincere con la maglia del Milan

Mario Gila, intervistato dalla Gazzetta dello Spot, ha raccontato tutta la sua voglia di vincere con la maglia del Milan: "Le cose che dobbiamo migliorare sono tante: per esempio non bisogna commettere errori banali e di presunzione oppure regalare gol agli avversari. Ciò premesso, la base di partenza è ottima e secondo me ci consentirà di competere a un livello molto alto. Ora sta a noi continuare a lavorare per fare altri passi in avanti.

Cardinale e Amorim hanno detto che vogliono vincere? A me piace vincere le amichevoli, le partitelle di allenamento e qualsiasi gara. Per me non esiste... non vincere. Se entra in tutti noi questa mentalità, questa voglia di andare avanti partita dopo partita in campionato e in Europa League, riusciremo a toglierci delle soddisfazioni e sicuramente regaleremo delle gioie ai nostri tifosi".