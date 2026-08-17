Gila ha ritrovato Modric al Milan: "Per me è un regalo del destino. Mi farà migliorare tantissimo come giocatore e come mentaità"

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Mario Gila ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche di Luka Modric con cui ha già giocato insieme al Real Madrid

Durante la sua esperienza al Real Madrid, Mario Gila ha conosciuto Luka Modric e ora lo ha ritrovato al Milan. Queste le parole alla Gazzetta dello Sport dello spagnolo sul campione croato: "Lui è speciale. Ho avuto la fortuna di conoscerlo quando ero più piccolo e sono stato con lui al Real Madrid. Mi allenavo con la prima squadra e, anche se l’ho 'vissuto' poco, lo guardavo come un riferimento: era un giocatore da ammirare, da osservare e dal quale imparare.

Ritrovarmi con Luka qua al Milan per me è un regalo del destino. Mi piace parlare con lui, conoscerlo e ascoltare i suoi suggerimenti e tutto quello che può trasmettermi. Sono sicuro che mi farà migliorare tantissimo come giocatore e, soprattutto, come mentalità".