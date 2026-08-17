Verso Torino-Milan: Maignan subito titolare, Rabiot da valutare

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In vista della prima di campionato del Milan in casa del Torino, Maignan dovrebbe partire subito titolare, mentre è da valutare l'impiego di Rabiot

Mike Maignan e Adrien Rabiot sono tornati ad allenarsi ieri a Milanello. Saranno già in campo domenica sera in casa del Torino nella prima partita ufficiale del Milan della stagione? Ruben Amorim ha risposto a questa domanda dopo l'amichevole contro il Manchester United, spiegando che il portiere giocherà dal primo minuto, mentre è da valutare l'impiego dall'inizio del centrocampista:

"Quella di Mike è una posizione diversa dalle altre e se guardate il numero di partite che ha giocato nelle ultime stagioni con il Milan, lui è sempre in campo. Sarà pronto per la prima gara. Rabiot? Valuteremo anche lui: Adrien è un giocatore davvero importante per noi" le parole dell'allenatore portoghese riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.