Rodrygo: "Ancelotti un fenomeno. Noi giocatori lo comprendiamo molto facilmente"

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L'attaccante brasiliano Rodrygo, out dai Mondiali per un infortunio al ginocchio, ha parlato in toni assolutamente positivi di Ancelotti

Il Brasile in questi minuti è in campo nell'ottavo di finale del Mondiale Nordamericano. Dopo aver sofferto con il Giappone ai sedicesimi, ora il livello si alza ulteriormente contro l'imprevedibile Norvegia trascinata da tanti talenti ma soprattutto dalla macchina da gol Erling Braut Haaland. Direttamente da New York, per parlare del CT brasiliano Carlo Ancelotti, è intervenuto su AS l'attaccante Rodrygo: il giocatore del Real Madrid si trova in America per alcuni impegni commerciali e per recuperare dall'infortunio al ginocchio che gli sta facendo anche saltare questo Mondiale.

RODRYGO: PER ME ANCELOTTI È UN FENOMENO

Le parole di Rodrygo su Carlo Ancelotti come CT del Brasile: "Con lui ho tantissima esperienza grazie agli anni trascorsi insieme. Penso che Ancelotti sia una persona che noi giocatori comprendiamo molto facilmente, mentre per la stampa e per chi osserva dall'esterno è più difficile prevedere quello che farà. A volte sembra intenzionato a fare una cosa e poi cambia idea all'ultimo momento, ma dietro c'è sempre una riflessione molto precisa e tutto ha una sua logica. Per me è un fenomeno, sia dal punto di vista tattico sia nella gestione dello spogliatoio e del gruppo. Sa sempre quello che fa. Mi auguro che tutto il popolo brasiliano e anche la stampa riescano a capirlo sempre meglio e che arrivino i risultati per dimostrare quanto sia bravo".