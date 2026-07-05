Freitas su Amorim: "Gli riconosco qualità, integrità e intelligenza. È molto intelligente"

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Carlos Freitas ha speso belle parole per Ruben Amorim, il tecnico connazionale che allenerà il Milan a partire da questa stagione

Nella giornata di domani il Milan conoscerà il suo nuovo allenatore: il tecnico portoghese Ruben Amorim sbarcherà in città per i suoi primi passi da mister rossonero. In particolare domani sarà in visita alla sede di Casa Milan, mentre martedì sarà dedicato al primo contatto con il Centro Sportivo di Milanello. Quindi domenica e lunedì prossimo il raduno di inizio anno, con l'impatto con i giocatori. Nel suo canale YouTube Carlo Pellegatti ha intervistato Carlos Freitas, direttore sportivo portoghese, che ha parlato di Ruben Amorim.

AD AMORIM RICONOSCO QUALITÀ, INTEGRITÀ E INTELLIGENZA

Carlos Freitas ha parlato delle sue sensazioni sul connazionale Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan domani in città: "A me Amorim affascina perché esce fuori dalla casa, anche se è integralista gli piace studiare qualcosa di diverso. Posso essere d’accordo o meno ma gli riconosco qualità, integrità, intelligenza. Amorim è un uomo molto intelligente".