Ederson-Manchester United rischia di saltare? Ad oggi non è chiuso al 100%

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l’Affare Ederson-Manchester United non è ancora ufficiale al 100%

Come rivela Matteo Moretto, l’operazione che riguarda il trasferimento di Éderson al Manchester United non è ancora chiusa al 100%. Sembrava tutto fatto ma ad oggi non è arrivata ancora l'ufficialità. Le due squadre si erano accordate per una cifra pari a 45 milioni di euro ma ad oggi Percassi non può ancora contare di ricevere questa cifra. Gli accordi tra club sono fatti, documenti pronti ma mancano ancora delle conferme aspettando la seconda parte delle visite mediche.