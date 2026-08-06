Bianchin: "Quando si saprà il finale della storia Leao? Dopo Ferragosto, quasi sicuramente. Ci saranno sorprese? Certo"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Rafael Leao, attaccante rossonero

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Rafael Leao, attaccante rossonero: "Rafa Leao, a Perth, ha cominciato la sua ottava stagione al Milan e il numero un po’ fa impressione: non è più un ragazzo, è uno degli esperti del gruppo. L’ottava finirà prima di cominciare davvero? Possibile, non certo. Cinque giorni fa la missione del Fenerbahce a Milano ha agitato le acque, poi è calato il silenzio. Rafa è arrivato in Australia per la tournée e ha cominciato ad allenarsi. Non c’è fretta, per accelerare in campo e per il mercato. L’affondo del Fener non ha convinto lui e il Milan, così Leao riflette, in attesa di capire quali proposte gli porterà agosto. La Turchia al momento è in prima fila. Galatasaray e Fenerbahçe in queste settimane si sono marcate e ostacolate a vicenda, come da tradizione a Istanbul: la rivalità è fortissima. L’Arabia e la Premier League, che in passato sono state ipotesi concrete, non sono di stretta attualità.

Quindi, quando si saprà il finale di questa storia? Dopo Ferragosto, quasi sicuramente. Ci saranno sorprese? Certo, le ultime due settimane di mercato possono sempre portare novità per un giocatore forte in uscita da un grande club. Al momento, l’ipotesi che Rafa rimanga al Milan è concreta ma apre questioni non banali. Il contratto è in scadenza tra due anni e l’ultimo rinnovo è stato molto complicato, risolto solo dopo mesi di negoziazioni. Il Milan così rischierebbe di vedere il suo valore abbassarsi ancora tra un anno, quando sarà a dodici mesi dalla scadenza. Il rapporto con Amorim poi è tutto da scoprire. Rafa con i due allenatori portoghesi, Fonseca e Conceiçao, non è stato particolarmente buono. È andata meglio con Pioli e, almeno nella prima metà della stagione, con Allegri".