Milan, Maignan e Rabiot al lavoro nel giorno di riposo della squadra. Il portiere sarà titolare contro il Torino
Per la giornata di ieri, Ruben Amorim ha concesso una giornata di riposo alla sua squadra. Mike Maignan e Adrien Rabiot si sono presentati comunque a Milanello per una sessione di allenamento personalizzata, mentre oggi alla ripresa lavoreranno regolarmente con il gruppo per preparare la prima di campionato di domenica contro il Torino.
A riferirlo è il Corriere dello Sport che aggiunge che il portiere francese sarà titolare nella partita in casa dei granata, mentre per il centrocampista si può attendere considerando la presenza di Modric e le buone impressione destate da Jashari nell'ultimo test. Per quanto riguarda gli infortunati, molto complicata la convocazione di Pulisic, mentre ci sono speranze di vedere tra i convocati sia Gabbia che Leao.
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