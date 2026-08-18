Milan, Maignan e Rabiot al lavoro nel giorno di riposo della squadra. Il portiere sarà titolare contro il Torino

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Maignan e Rabiot erano presenti ieri a Milanello anche nel giorno di riposo. Il portiere dovrebbe essere titolare domenica sera a Torino

Per la giornata di ieri, Ruben Amorim ha concesso una giornata di riposo alla sua squadra. Mike Maignan e Adrien Rabiot si sono presentati comunque a Milanello per una sessione di allenamento personalizzata, mentre oggi alla ripresa lavoreranno regolarmente con il gruppo per preparare la prima di campionato di domenica contro il Torino.

A riferirlo è il Corriere dello Sport che aggiunge che il portiere francese sarà titolare nella partita in casa dei granata, mentre per il centrocampista si può attendere considerando la presenza di Modric e le buone impressione destate da Jashari nell'ultimo test. Per quanto riguarda gli infortunati, molto complicata la convocazione di Pulisic, mentre ci sono speranze di vedere tra i convocati sia Gabbia che Leao.