Milan, da valutare Gabbia e Leao ma c'è ottimismo per il Torino. Out Pulisic e Gimenez

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Oggi il Milan riprende gli allenamenti e saranno da valutare le condizioni di Gabbia e Leao in vista della prima di campionato contro il Torino

Questa mattina il Milan riprenderà gli allenamenti in vista dell'esordio in campionato in programma domenica sera sul campo del Torino. In vista di questa partita, Ruben Amorim dovrà sicuramente fare a meno degli infortunati Christian Pulisic e Santiago Gimenez (il messicano è vicino all'addio, direzione Porto), mentre sono da valutare le condizoni di Matteo Gabbia e Rafael Leao, i quali hanno saltato l'ultma amichevole estiva contro il Manchester United rispettivamete per una botta alla caviglia e per un problema muscolare.

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, c'è ottimismo per il recupero del difensore, ma anche per l'attaccante portoghese che però è sempre al centro di tante voci di mercato e per questo è da capire se sarà o meno a disposizione di Ruben Amorim. In vista della trasferta di Torino, il Diavolo si allenerà tutte le mattine a Milanello.