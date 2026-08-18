Bruno Fernandes, priorità al rinnovo con lo United: trattativa in corso
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Brun Fernandes è in trattativa con il Manchester United per arrivare ad un accordo per il rinnovo di contratto. Il portoghese era stato accostato anche al Milan
Nei giorni scorsi, il nome di Bruno Fernandes è stato accostato anche al Milan, ma la priorità del portoghese è di rinnovare il suo contratto con il Manchester United. I contatti tra le parti stanno proseguendo bene come riporta Fabrizio Romano su Instagram: "La trattativa per il nuovo accordo di Bruno Fernandes con il Man United è in corso ed è avanzata per cercare di raggiungere presto un accordo.
Il Galatasaray è interessato, così come la Saudi Arabia e aluni club europei, ma Bruno dà priorità al Man United. Si stanno svolgendo discussioni sullo stipendio, la durata del contratto e anche sulla clausola rescissoria attualmente fissata a €65m (scaduta quest'estate)".
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