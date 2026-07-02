Milan, ribadita agli agenti di Jashari l'importanza dello svizzero nel progetto rossonero

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Nell'incontro odierno tenutosi a Casa Milan la dirigenza rossonera ha ribadito agli agenti di Jashari l'importanza che avrà il centrocampista nel nuovo progetto

Giorni impegnativi a Casa Milan: il nuovo assetto dirigenziale rossonero ha avuto diversi incontri conoscitivi con agenti e procuratori. Nella giornata di ieri abbiamo raccontato il meeting con l'entourage di Comotto e Camarda (clicca QUI) con relativa volontà del Milan di rinnovare il contratto dei suoi giovani talenti, mentre nella mattinata di oggi c'è stato un incontro con gli agenti di Ardon Jashari.

Il Milan ha ribadito l'importantanza del centrocampista ai rappresentanti dello svizzero, attualmente impegnato al Mondiale, anche con l'arrivo di Ruben Amorim. Al momento quindi non verranno prese in considerazione offerte e proposte riguardanti l'ex Brugge. Il Milan ha intenzione di vederlo, Amorim vuole conoscerlo in allenamento e Jashari potrà vedere effettivamente se le promesse del club si tramuteranno in fatti concreti.