Marocchi: "Milan ancora più indietro rispetto alla Juventus"

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Il pensiero di Giancarlo Marocchi sullo stato avanzamento lavori del Milan

Il Milan è incappato mercoledì nella prima sconfitta stagionale, sul palcoscenico più importante della stagione, quello europeo. A San Siro ha vinto il Benfica 0-2, senza troppi problemi, e ha fatto scattare le critiche di molti tifosi e di parte dell'ambiente rossonero. Il suo commento sulla situazione generale del Milan lo ha dato Giancarlo Marocchi. L'ex calciatore e opinionista è intervenuto come ospite sulle frequenze di Tutti Convocati in onda su Radio 24. Le sue dichiarazioni.

MILAN ANCORA UN PIÙ INDIETRO RISPETTO ALLA JUVE

Il commento di Giancarlo Marocchi sul Milan e il paragone con la Juventus: "Il Milan è un caso da studiare e sarà bravo quello che troverà una soluzione e speriamo sia Amorim questa persona. Quando sembrano a posto da una parte la partita successiva dice il contrario. Lì siamo ancora più indietro rispetto alla Juventus"