Bonucci torna a parlare dell'addio alla Juve per il MIlan: "Non aveva senso andare via"

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Leonardo Bonucci ha parlato ancora una volta del suo addio alla Juventus per il Milan

Ancora una volta l'ex difensore e capitano rossonero Leonardo Bonucci è tornato a parlare dell'estate in cui è arrivato al Milan dalla Juventus. Sin da subito si è capito che la scelta era stata sbagliata e che il giocatore non aveva le motivazioni giuste, cosa che non ha mai smesso di ricordare lo stesso Bonucci anche negli anni successivi. Lo ha fatto nuovamente nell'intervista che ha concesso alla World Soccer Agency dell'agente Alessandro Lucci, tornando a parlare della scelta di lasciare la Juventus per il Milan.

BONUCCI: JUVE, NON AVEVA SENSO ANDARE VIA

Leonardo Bonucci ritorna sul suo addio alla Juventus per il Milan: "Avevo perso lucidità. Stavo per diventare una colonna della Juventus, e il percorso che dovevo fare era quello lì. Non era successo nulla che mi facesse pensare 'Non stai più bene qui, devi andare via'. Ero nella comfort zone che mi rendeva performante e quindi non aveva senso andare via".