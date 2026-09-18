Ravezzani: "Amorim al momento un flop. Quando arrivi senza umiltà..."

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Il commento di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sul tecnico rossonero Ruben Amorim

Il Milan contro il Benfica è incappato nella sua prima sconfitta stagionale: campagna europea iniziata male per la formazione del tecnico Ruben Amorim che, viste anche le prestazioni ancora povere di contenuto, è finito già nel mirino delle critiche. Non sono mancate anche da parte di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che è intervenuto giovedì pomeriggio su TMW Radio.

AMORIM AL MOMENTO È UN FLOP

Il commento di Fabio Ravezzani su Ruben Amorim: "Al momento è un flop. È evidente che lui ha sollevato delle attese che gli si sono ritorte contro. Quando arrivi senza umiltà in un campionato così complicato sbagli già l'approccio. Lui è venuto ad allenare in un calcio in declino, ma che a livelllo di allenatori ha prodotto eccellenze a livello mondiale. Io non dimentico la frase in cui ha detto che in Italia siamo prevenuti nei suoi confronti perché è giovane e perché predica un calcio nuovo. Questa sua presunzione, unita la fatto che guida una squadra di certo non fenomenale, non sta generando grandi risultati. Hanno preso poi un attaccante che non segna, il che non è un dettaglio di poco conto. In più manca un dirigente che possa dare un riferimento ad un nuovo tecnico"