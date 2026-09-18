Marinozzi analizza: “Amorim sta dando una base alla squadra, vi spiego perché sta facendo bene così”
Nel suo canale YouTube, il collega Andrea Marinozzi, giornalista di DAZN, ha commentato la sconfitta dei rossoneri contro il Benfica e ha parlato dell’avvio di stagione del Milan di Amorim. Di seguito le sue parole.
“Amorim, seguendo anche le sue dichiarazioni il post partita, sta seguendo una linea. La sua idea adesso è dare una base alla squadra. Da questa base poi sviluppare, metterci dentro delle sfumature, un po' di colore. Adesso c'è molta rigidità proprio per far sì che le sue idee vengano ben inserite nella testa dei suoi calciatori. Quindi qualche indicazione rigida, più di qualche indicazione rigida per i suoi ragazzi, in questo momento dello sviluppo del progetto, forse per Amorim serve per poi una volta assimilati bene i concetti, i principi, metterci dentro un po' di cambiamenti, un po' di fantasia, un po' di colore a seconda anche della rosa a disposizione”.
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