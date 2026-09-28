L'avvocato di Leao: "Non è stato semplice chiudere con il Milan da un punto di vista affettivo"

Il commento dell'avvocato di Rafael Leao, il signor Antonio Leo, che ha parlato del legame forte tra calciatore e club rossonero

Dopo sette anni in cui si è oscillati tra momenti di gioia ed euforia incontrollabili ad altri di delusione e frustrazione, la storia di Rafael Leao con il Milan è terminata. Si è comunque allungata il più possibile anche nel corso dell'estate, con il calciatore che è stato ceduto ufficialmente al Galatasaray solamente negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. A curare la trattativa, tra gli altri, anche l'avvocato Antonio Leo, membro dell'entourage del calciatore. Leo, ospite del Workshop di Sportitalia, è tornato sull'addio tra rossoneri e Leao.

MILAN-LEAO, NON SEMPLICE CHIUDERE DA UN PUNTO DI VISTA AFFETTIVO

Il commento di Antonio Leao, avvocato di Rafael Leao, sulla relazione tra il Milan e il calciatore portoghese: “Il rapporto di Rafa Leao col Milan era un rapporto molto, molto forte. Non è stato semplice chiuderlo da un punto di vista affettivo; da un punto di vista tecnico credo che entrambe le parti l'avessero già chiuso prima della fine del campionato. Anche perché molte cose non si dicono, ma si intuiscono e si capiscono”