Il CT croato Bilic: "Modric è un sei, un otto e un dieci: vale 24"

Il CT croato Slaven Bilic ha confrontato Luka Modric e Rodri alla vigilia della sfida tra Spagna e Croazia in UEFA Nations League

Domani sera a Siviglia si giocherà una delle gare più attese di questa prima sosta stagionale delle Nazionali. In Andalusia i Campioni del Mondo della Spagna ospiteranno la Croazia dell'eterno Luka Modric, in una partita valida per la seconda giornata della UEFA Nations League: calcio di inizio fissato alle ore 20.45. Si troveranno l'uno contro l'altro due grandi giocatori: il fuoriclasse rossonero e il miglior giocatore dell'ultimo Mondiale, Rodri. In conferenza stampa l'allenatore croato Slaven Bilic ha parlato di entrambi.

MODRIC È UN SEI, UN OTTO E UN DIECI: VALE 24

Il commento di Slaven Bilic, CT della Croazia, su Luka Modric e Rodri: "Sono due vincitori del Pallone d'Oro. Sono legato a Luka da tanto tempo. Una volta Bjelica ha detto che Modrić è contemporaneamente un sei, un otto e un dieci, il che significa che vale 24. Rodri è il miglior numero sei al mondo, ma è un sei. Loro due sono giocatori top, e lo sono per tantissime ragioni: per la lettura dello spazio, per l'intelligenza... Non esiste un allenatore che arrivando in un club possa dire di non aver bisogno di loro. Potrebbero assolutamente giocare insieme". Dichiarazioni riprese da Sportske Novosti.