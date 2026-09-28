Ricordi rossoneri, Pavlovic e Reijnders si salutano dopo Serbia-Olanda: il video
Gli account della nazionale olandese e della nazionale serba hanno pubblicato un video social in collaborazione in queste ultime ore, girato al termine della partita tra Serbia e Olanda che si è disputata a Belgrado domenica pomeriggio e che ha visto vincere gli Orange 1-2 grazie alla doppietta di Meerdink, in occasioen della seconda giornata di UEFA Nations League. I protagonisti del video? Strahinja Pavlovic e Tijjani Reijnders, ex compagni di squadra al Milan.
Nel video, che riportiamo qui sotto, si vedono Pavlovic e Reijnders che si abbracciano e salutano al termine della gara. Dopo alcune chiacchiere e convenevoli, i due si sono scambiati le rispettive maglie. Con la maglia del Milan, l'olandese e il serbo hanno disputato insieme una stagione e ben 34 partite. Il video:
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