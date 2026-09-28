MN - Longoni consiglia Ramos: “Viva più per il gol, deve stare più in area e attaccare la porta”

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni.

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni. Tanti i temi trattati, dalle ambizioni di questo Milan passando per l'importanza dei singoli come Gonçalo Ramos e Pulisic. Di seguito un estratto sue parole.

Gonçalo Ramos, contro il Lecce ennesima prestazione dedicata al lavoro di squadra, qualità, quantità, un assist no-look bellissimo ma senza trovare la via del gol, che resta 1 nelle prime 5 di campionato. È un dato del quale preoccuparsi?

"È un bottino sicuramente deludente, ha giocato per la squadra, gioca con la squadra, sa giocare a pallone perché sa giocare bene a pallone, ha fatto cose interessanti. È chiaro che però poi piano piano la contabilità dovrà tornare e verrà giudicato dai gol, io credo che debba fare un lavoro diverso, giocare un po' meno per la squadra e farsi trovare di più in area, attaccare di più l'area. Ricordo nella gara contro il Benfica a un certo punto si scambia con Hutchinson sul lato corto dell'area sulla destra invece di entrare in area è rimasto quasi a sovrapporsi. Deve vivere di più per il gol anche se magari ha avuto un passato da trequartista e ha meno questa cattiveria innata, ma la deve trovare, deve attaccare la porta, stare in area a farsi trovare perché ripeto, buono che sia generoso, però io voglio prima uno che faccia gol e poi se possibile che sia generoso. Credo che questa sia la mission più importante che dovrà realizzare aiutando appunto la squadra a supportarlo, a sostenerlo e a mettere in condizione di segnare"