MN - Longoni consiglia Ramos: “Viva più per il gol, deve stare più in area e attaccare la porta”
La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni. Tanti i temi trattati, dalle ambizioni di questo Milan passando per l'importanza dei singoli come Gonçalo Ramos e Pulisic. Di seguito un estratto sue parole.
Gonçalo Ramos, contro il Lecce ennesima prestazione dedicata al lavoro di squadra, qualità, quantità, un assist no-look bellissimo ma senza trovare la via del gol, che resta 1 nelle prime 5 di campionato. È un dato del quale preoccuparsi?
"È un bottino sicuramente deludente, ha giocato per la squadra, gioca con la squadra, sa giocare a pallone perché sa giocare bene a pallone, ha fatto cose interessanti. È chiaro che però poi piano piano la contabilità dovrà tornare e verrà giudicato dai gol, io credo che debba fare un lavoro diverso, giocare un po' meno per la squadra e farsi trovare di più in area, attaccare di più l'area. Ricordo nella gara contro il Benfica a un certo punto si scambia con Hutchinson sul lato corto dell'area sulla destra invece di entrare in area è rimasto quasi a sovrapporsi. Deve vivere di più per il gol anche se magari ha avuto un passato da trequartista e ha meno questa cattiveria innata, ma la deve trovare, deve attaccare la porta, stare in area a farsi trovare perché ripeto, buono che sia generoso, però io voglio prima uno che faccia gol e poi se possibile che sia generoso. Credo che questa sia la mission più importante che dovrà realizzare aiutando appunto la squadra a supportarlo, a sostenerlo e a mettere in condizione di segnare"
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