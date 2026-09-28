Leao commenta sui social un post che evidenziava la sua partenza a rilento in Turchia

Rafael Leao ha commentato con ironia un post sui social che evidenziava la sua difficile partenza, a rilento, in Turchia con il Galatasaray

L'inizio di avventura di Rafael Leao con il Galatasaray non è stato dei migliori. Arrivato praticamente sul gong del calciomercato, il portoghese non è ancora riuscito a lasciare il segno con la sua nuova squadra sia nel campionato turco che in Champions League. In generale il suo bottino recita: quattro presenze, zero gol e zero assist. A questo si aggiunge anche il 4 in pagella che quasi tutti i quotidiani turchi gli hanno rifilato dopo la brutta sconfitta per 4-0 contro il Trabzonspor di Momo Salah.

I colleghi di Tuttomercatoweb.com sui loro canali social hanno riportato questi dati statistici con una gradica e un post. Ed ecco che sotto è spuntato, quasi due giorni fa, il commento di Rafael Leao in persona che ha risposto così, con una punta di ironia e di fastidio: "Neanche giocando fuori dall'Italia riescono a lasciarmi in pace".