Dopo tre anni in utile, il Milan chiude il bilancio in rosso: negativo di 24 milioni

Il Milan ha approvato la chiusura del bilancio per la stagione 2025/2026 con un rosso di 24 milioni, la prima volta in negativo dopo tre anni in utile

Il Milan ha comunicato l'approvazione della chiusura del bilancio per la stagione 2025/2026 da parte del Consiglio di Amministrazione: leggi qui il comunicato completo. Il club rossonero ha registrato dei ricavi per 464,6 milioni di euro: questo equivale al 56,1% in più rispetto all'esercizio 2021/2022, l'ultimo prima dell'acquisizione di RedBird di Gerry Cardinale. La struttura solida della società rossonera ha permesso di assorbire i mancati introiti per la non qualificazione alle coppe europee, stimati per 70-80 milioni.

A causa di questo grave e non previsto ammanco, il Milan ha chiuso l'esercizio di bilancio con un rosso di 24 milioni di euro: considerato dal club una perdita contenuta e arginata rispetto alle perdite per non essersi qualificati a nessuna competizione europea. Va segnalato come si tratta del primo bilancio negativo dopo tre anni di utile consecutivi. A loro volta i bilanci in "verde" dei tre esercizi passati erano arrivati dopo ben 17 anni trascorsi in passivo.