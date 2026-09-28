MN - Bilancio Milan, la stima dei soldi persi dal club senza la qualificazione in Europa

Il Milan ha approvato la chiusura dell'esercizio di bilancio per la stagione 2025/2026: le stime sui mancati introiti dall'Europa

Questo pomeriggio il Consiglio di Amministrazione del Milan ha approvato la chiusura del bilancio per la stagione 2025/2026, l'ultimo con Giorgio Furlani in carica come amministratore delegato del club: clicca qui per leggere il comunicato e tutti i suoi dettagli. I dati significativi sono principalmente due: i ricavi per 464,6 milioni di euro, poco più del doppio rispetto a quattro anni fa, e il bilancio chiuso in rosso con un negativo di 24 milioni dopo tre esercizi utili consecutivi.

La ragione principale - e in qualche modo attesa - per questo ritorno nella zona rossa del bilancio, è dettato principalmente dal fatto che nella stagione 2025/2026 il Milan ha mancato la qualificazione alle coppe europee. Un (non) risultato sportivo che si è fatto sentire dal punto di vista economico e finanziario. Secondo le informazioni in possesso di MilanNews.it, infatti, il club ha stimato le perdite dalla mancata Europa per circa 70-80 milioni di euro, ritenendo comunque di aver contenuto il più possibile il rosso di bilancio.