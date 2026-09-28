MN - Bilancio Milan, la stima dei soldi persi dal club senza la qualificazione in Europa
Questo pomeriggio il Consiglio di Amministrazione del Milan ha approvato la chiusura del bilancio per la stagione 2025/2026, l'ultimo con Giorgio Furlani in carica come amministratore delegato del club: clicca qui per leggere il comunicato e tutti i suoi dettagli. I dati significativi sono principalmente due: i ricavi per 464,6 milioni di euro, poco più del doppio rispetto a quattro anni fa, e il bilancio chiuso in rosso con un negativo di 24 milioni dopo tre esercizi utili consecutivi.
La ragione principale - e in qualche modo attesa - per questo ritorno nella zona rossa del bilancio, è dettato principalmente dal fatto che nella stagione 2025/2026 il Milan ha mancato la qualificazione alle coppe europee. Un (non) risultato sportivo che si è fatto sentire dal punto di vista economico e finanziario. Secondo le informazioni in possesso di MilanNews.it, infatti, il club ha stimato le perdite dalla mancata Europa per circa 70-80 milioni di euro, ritenendo comunque di aver contenuto il più possibile il rosso di bilancio.
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