MN - Longoni analizza: “Roma e Inter fanno un altro campionato, poi c’è un gruppone per la Champions”
La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni. Tanti i temi trattati, dalle ambizioni di questo Milan passando per l'importanza dei singoli come Gonçalo Ramos e Pulisic. Di seguito un estratto sue parole.
Dopo queste prime 5 giornate, quanta fiducia ha nel lavoro di Amorim e secondo lei dove può veramente spingersi questa squadra in Serie A considerando che ad oggi Inter-Como e Roma sembrano più avanti?
"Io credo che Inter e Roma facciano un altro campionato, cioè l'Inter sicuramente è la squadra più forte, la Roma è la squadra che può mettere in difficoltà. Poi c'è un gruppone di squadre che secondo me lottano per arrivare in Champions League, c'è il Como, c'è il Milan, c'è la Juventus e c'è il Napoli. È chiaro che due di queste staranno fuori, il Milan deve essere più bravo delle altre. L'obiettivo realistico del Milan secondo me non è lottare per lo scudetto anche se ci sono due punti di distacco dal primo posto ma è quello di di arrivare in Champions League. Chiaramente non è un obiettivo da scendere in piazza col bandierone, non è un trionfo però bisogna essere molto realistici e aderenti alla realtà e capire che questa squadra al momento non ha una rosa e un progetto così ben sviluppato per provare a vincere lo scudetto”
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