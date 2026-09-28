MN - Longoni analizza: “Roma e Inter fanno un altro campionato, poi c’è un gruppone per la Champions”

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni.

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni. Tanti i temi trattati, dalle ambizioni di questo Milan passando per l'importanza dei singoli come Gonçalo Ramos e Pulisic. Di seguito un estratto sue parole.

Dopo queste prime 5 giornate, quanta fiducia ha nel lavoro di Amorim e secondo lei dove può veramente spingersi questa squadra in Serie A considerando che ad oggi Inter-Como e Roma sembrano più avanti?

"Io credo che Inter e Roma facciano un altro campionato, cioè l'Inter sicuramente è la squadra più forte, la Roma è la squadra che può mettere in difficoltà. Poi c'è un gruppone di squadre che secondo me lottano per arrivare in Champions League, c'è il Como, c'è il Milan, c'è la Juventus e c'è il Napoli. È chiaro che due di queste staranno fuori, il Milan deve essere più bravo delle altre. L'obiettivo realistico del Milan secondo me non è lottare per lo scudetto anche se ci sono due punti di distacco dal primo posto ma è quello di di arrivare in Champions League. Chiaramente non è un obiettivo da scendere in piazza col bandierone, non è un trionfo però bisogna essere molto realistici e aderenti alla realtà e capire che questa squadra al momento non ha una rosa e un progetto così ben sviluppato per provare a vincere lo scudetto”