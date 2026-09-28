Euro 2032, entro giovedì serve la lista degli stadi candidati: ecco i principali indiziati

La lista degli stadi italiani in lizza per gli Europei del 2032

Entro giovedì la UEFA avrà bisogno della lista da parte della Turchia e dell'Italia di 10 stadi per gli Europei del 2032. 5 stadi verrano poi scelti dalla Turchia e gli altri 5 dall'Italia. In merito a questo Il Corriere della Sera fa il punto della situazione. Torino è già pronta, Milano indicherà il nuovo San Siro, mentre a Roma resta l'Olimpico e potrebbe aggiungersi in extremis il progetto di Pietralata. Napoli punta sulla riqualificazione del Maradona.

In corsa anche Salerno, Firenze, Cagliari, Genova, Lecce e forse Bologna, mentre Udine è penalizzata dalla capienza. Oltre a questi ci sono anche Bari e Palermo, con il CityGruop che mette sul piatto 300 milioni di euro. Gli impianti dovranno avere almeno 30.000 posti e, in caso di superamento dei 40.000, lo stadio avrebbe maggior possibilità di essere preso in considerazione.