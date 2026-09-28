Belgio, Diego Moreira ammonito e diffidato: salterà la prossima sfida contro la Turchia

E' da poco terminato il primo tempo tra Belgio e Francia, seconda giornata di questa nuova edizione di Nations League. Dopo la bella e convincente prova contro l'Italia a Roma, i ragazzi di Van Bommel cercano il bis contro i francesi Maignan e Rabiot. Finora è stata una gara equilibrata e con pochi squilli da entrambe le parti, c'è però una nota interessante da segnalare. Diego Moreira, partito ancora titolare stasera, è stato ammonito al 19'. Era diffidato e dunque salterà la prossima partita del suo Belgio in programma contro la Turchia.

BELGIO-FRANCIA, MOREIRA E MAIGNAN TITOLARI

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Belgio-Francia:

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Tielemans, Lavia; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. All.: Mark van Bommel. A disp.: Vandevoordt, De Busser, Debast, De Winter, De Cuyper, Lukaku, Openda, Lukébakio, Keita, Vanaken, Fernandez-Pardo, Raskin.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Diouf, Lacroix, Jacquet, Kalulu; Da Cunha, Camavinga, Akliouche; Barcola, Lepaul, Doué. All.: Zinedine Zidane. A disp.: Restes, Butez, Truffert, Upamecano, Koundé, Dembélé, Koné, Cherki, Olise, Rabiot, Yoro.