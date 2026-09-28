F.Galli: "C'è bisogno che si trovi spazio per Jashari"

Le dichiarazioni dell'opinionista Filippo Galli, ex calciatore del Milan, sul centrocampista svizzero rossonero Ardon Jashari

Dopo una prima stagione in rossonero complicata da una preparazione fatta male e un brutto infortunio all'inizio dell'anno, il centrocampista svizzero Ardon Jashari quest'anno vuole dimostrare di valere l'investimento del club milanista. Al momento però lo spazio è stato molto poco per il calciatore elvetico chiuso ancora una volta da Luka Modric e a Adrien Rabiot, oltre che da un insospettabile Yunus Musah. Filippo Galli, ospite di Maracanà su TMW Radio, ne ha parlato.

Le parole di Filippo Galli su Ardon Jashari, centrocampista svizzero al secondo anno di Milan: "Jashari è uno che non ha spazi per poterlo valutare. Li c'è Modric, ma anche Rabiot. A me piaceva per le sue caratteristiche, ma c'è bisogno che gli si trovi spazio. C'è anche Camarda che non trova spazio, e così diversi altri. Poi magari quando le cose andranno meglio, sarà più facile per loro inserirsi"