Kovacic non smette di elogiare Luka Modric: altre parole di stima

Altre parole di stima da parte di Mateo Kovacic all'indirizzo di Luka Modric

Già dopo la vittoria contro la Cechia, Mateo Kovacic, centrocampista del Manchester City e della Nazionale croata, si era lanciato in grandi elogi per l'amico e compagno di reparto con la Croazia Luka Modric. Alla vigilia della sfida di UEFA Nations League con la Spagna a Siviglia, Kovacic si è ripetuto mettendo ancora una volta l'accento sull'importanza che ha il fuoriclasse rossonero per la formazione a scacchi biancorossa.

Le parole di Mateo Kovacic, compagno di reparto con la Croazia e amico di lungo corso di Luka Modric, su cosa vuol dire per la squadra che il 41enne rossonero sia rimasto a giocare per la Nazionale: "Luka significa molto per noi, è il nostro capitano e il nostro leader. Sia in campo che fuori. Siamo felicissimi che sia ancora con noi"