MN - Longoni positivo: “Buon inizio quello del Milan, chiunque avrebbe firmato per questi risultati in agosto”

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni.

La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni. Tanti i temi trattati, dalle ambizioni di questo Milan passando per l'importanza dei singoli come Gonçalo Ramos e Pulisic. Di seguito un estratto sue parole.

Alla prima sosta il Milan arriva con 11 punti in classifica su 15 conquistabili, tenendo in considerazione tutti i fattori come ad esempio l’espressione calcistica, le difficoltà delle partite, come valuta questo primo blocco di stagione?

"La classifica è la cosa migliore del Milan di oggi, credo che ogni milanista ci avrebbe messo la firma quando è stato fatto il sorteggio sapendo che ci sarebbe stato un nuovo progetto con un nuovo tecnico, tanti giocatori nuovi, a trovarsi in questa sosta con questa situazione di classifica, con trasferte delicate come quella contro la Juventus e contro questa Lazio che in questo momento è sicuramente una squadra difficile da affrontare. Quindi a livello di risultati è un buon inizio quello del Milan"