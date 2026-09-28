MN - Longoni positivo: “Buon inizio quello del Milan, chiunque avrebbe firmato per questi risultati in agosto”
La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva il giornalista di Telelombardia Andrea Longoni. Tanti i temi trattati, dalle ambizioni di questo Milan passando per l'importanza dei singoli come Gonçalo Ramos e Pulisic. Di seguito un estratto sue parole.
Alla prima sosta il Milan arriva con 11 punti in classifica su 15 conquistabili, tenendo in considerazione tutti i fattori come ad esempio l’espressione calcistica, le difficoltà delle partite, come valuta questo primo blocco di stagione?
"La classifica è la cosa migliore del Milan di oggi, credo che ogni milanista ci avrebbe messo la firma quando è stato fatto il sorteggio sapendo che ci sarebbe stato un nuovo progetto con un nuovo tecnico, tanti giocatori nuovi, a trovarsi in questa sosta con questa situazione di classifica, con trasferte delicate come quella contro la Juventus e contro questa Lazio che in questo momento è sicuramente una squadra difficile da affrontare. Quindi a livello di risultati è un buon inizio quello del Milan"
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