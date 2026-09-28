Donadoni indignato: “Non c’è limite alla stupidità e all’ignoranza, Baresi ha dato sempre un grande esempio”

Roberto Donadoni commenta la notizia riguardo l’imbrattamento del murale di Franco Baresi.

Roberto Donadoni, ex allenatore e giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1 e ha commentato il pessimo episodio accaduto nella giornata di ieri in merito al murale di Franco Baresi. Queste le sue parole.

"Questa notizia mi addolora davvero molto, non c'è limite alla stupidità, alla maleducazione e all'ignoranza. Quando capitano queste situazioni rimango indignato, ma allo stesso tempo ritengo talmente vile e di basso livello queste azioni che sono un male che infarcisce il mondo di oggi e non solo dello sport".

E ancora: "Oggi la maleducazione la fa da protagonista e dipende anche da noi dare esempi positivi, oggi si guarda troppo alle frivolezze e poco alle cose che contano. Giocatori come Baresi o Mazzola hanno dato un grande esempio e vedere gente fare questi gesti mi fa sorridere per la loro pochezza"