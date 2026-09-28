28 settembre 2008: il primo gol rossonero di Ronaldinho nel derby
28 settembre 2008: è tempo di derby, Milan-Inter, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Il Milan porta a casa la sfida con un solo gol, decisivo, messo a segno da Ronaldinho: il campione brasiliano è al suo primo centro con la maglia rossonera. Ne arriveranno altri 25 in 95 partite con il Diavolo.
Questo il tabellino di quel Milan-Inter riportato da magliarossonera.it:
MILAN-INTER 1-0
Reti: 37' Ronaldinho
MILAN: Abbiati, Zambrotta, P. Maldini, Kaladze, Jankulovski, Gattuso (88' Bonera), Seedorf I, Ambrosini, Kakà, Ronaldinho (84' Shevchenko), Pato (74' Flamini) - All.: Ancelotti
INTER: Julio Cesar, Maicon, Burdisso I, Materazzi (59' Cruz), Chivu, Vieira (80' Stankovic), Cambiasso, J. Zanetti, Mancini (59' Adriano), Ibrahimovic, Quaresma - All.: Mourinho
Arbitro: Morganti
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