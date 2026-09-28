F.Galli sicuro: "Moreira a sinistra è stato più convincente"
L'avventura di Diego Moreira con il Milan era iniziata con un debutto piuttosto opaco nella partita in casa della Juventus. Per fortuna il calcio offre sempre tante possibilità e non si ferma alle apparenze: il laterale belga, arrivato dallo Strasburgo quest'estate, ha sfruttato ogni occasione successiva. Super prova contro la Lazio con doppietta decisiva, buon ingresso con il Benfica, ottimo con il Lecce contro cui ha segnato il terzo gol del suo campionato. Filippo Galli, ospite di Maracanà su TMW Radio, ha parlato di Diego Moreira.
Il commento di Filippo Galli su Diego Moreira e sulla sua posizione in campo: "A Moreira si dovrà chiedere poi anche un certo impegno a livello difensivo. C'è bisogno del cross, ok, per arrivare al tiro. Se gioco con gli esterni col piede invertito mi aspetto anche più inserimenti, ma dipende cosa chiede il tecnico. Però Moreira mi sembra che a destra al Milan abbia fatto fatica in una partita. A sinistra invece è stato più convincente. Sarà Amorim a capire come farlo giocare".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan