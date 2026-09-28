F.Galli sicuro: "Moreira a sinistra è stato più convincente"

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, ha offerto il suo punto di vista su Diego Moreira e sulla sua posizione in campo con il Milan

L'avventura di Diego Moreira con il Milan era iniziata con un debutto piuttosto opaco nella partita in casa della Juventus. Per fortuna il calcio offre sempre tante possibilità e non si ferma alle apparenze: il laterale belga, arrivato dallo Strasburgo quest'estate, ha sfruttato ogni occasione successiva. Super prova contro la Lazio con doppietta decisiva, buon ingresso con il Benfica, ottimo con il Lecce contro cui ha segnato il terzo gol del suo campionato. Filippo Galli, ospite di Maracanà su TMW Radio, ha parlato di Diego Moreira.

Il commento di Filippo Galli su Diego Moreira e sulla sua posizione in campo: "A Moreira si dovrà chiedere poi anche un certo impegno a livello difensivo. C'è bisogno del cross, ok, per arrivare al tiro. Se gioco con gli esterni col piede invertito mi aspetto anche più inserimenti, ma dipende cosa chiede il tecnico. Però Moreira mi sembra che a destra al Milan abbia fatto fatica in una partita. A sinistra invece è stato più convincente. Sarà Amorim a capire come farlo giocare".