Murale Baresi, l'artista: "Questo sfregio mi spezza il cuore, per aver sfregiato Baresi"

Il commento rammaricato di Lucas - Street Art & Paste-Up, artista del murale di Franco Baresi che è stato danneggiato a Milano

Un bruttissimo gesto quello dello sfregio al murale dedicato a Franco Baresi. L'opera d'arte, un paste-up di carta realizzata da Lucas - Street Art & Paste-Up, è stata vandalizzata da ignoti, non tanto danneggiando l'opera ma commettendo un atto di sfregio nei confronti del Capitano rossonero. Ed è proprio su questo aspetto che si è concentrato l'artista che è stato intervistato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.

Le parole di Lucas: "Il mio rammarico non è tanto per l'opera in sé perché i miei paste-up, essendo delle opere di carta, come il ciclo della vita hanno un inizio e una fine. Possono durare un giorno come possono durare quattro o dieci anni. Molto sta nell'educazione e nel rispetto della gente, così come anche nelle condizioni atmosferiche, visto che vengono esposti in luoghi non riparati. Il mio rammarico è per ciò che rappresentava quell'opera e per ciò che l'opera ha dato alle persone. Tutte le emozioni che mi hanno trasmesso coloro che hanno visto quell'immagine a Casa Milan e me l'hanno documentata sono state per me un piacere enorme: riuscire ad arrivare al cuore della gente e alla sua memoria. Questo sfregio dell'opera mi spezza il cuore per aver sfregiato la persona, per aver sfregiato l'immagine, per aver sfregiato Franco Baresi"