Maignan capitano sfida Moreira nello scontro Belgio-Francia: panchina per Rabiot e De Winter

Maignan capitano sfida Moreira nello scontro Belgio-Francia: panchina per Rabiot e De WinterMilanNews.it
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Oggi alle 19:48News
di Francesco Finulli
Maignan capitano della Francia affronta il Belgio di Moreira alle 20.45 a Bruxelles: in panchina sia Rabiot che De Winter

Questa sera a Bruxelles si gioca una super sfida tra Belgio e Francia, le due squadre che hanno vinto la prima gara nel gruppo dell'Italia di UEFA Nations League. Una partita che interessa da vicino anche il Milan che vedrà ben quattro suoi calciatori impegnati: solo la metà, però, partiranno dall'inizio, uno per parte. Mark van Bommel, CT dei Diavoli Rossi, conferma Diego Moreira a destra nel tridente dietro la punta, mentre Zinedine Zidane si affida a Mike Maignan tra i pali. In panchina rimangono Koni De Winter e Adrien Rabiot. Il portiere rossonero indosserà anche la fascia da capitano. Fischio di inizio alle 20.45.

BELGIO-FRANCIA, MOREIRA E MAIGNAN TITOLARI

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Belgio-Francia:

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Tielemans, Lavia; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. All.: Mark van Bommel. A disp.: Vandevoordt, De Busser, Debast, De Winter, De Cuyper, Lukaku, Openda, Lukébakio, Keita, Vanaken, Fernandez-Pardo, Raskin.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Diouf, Lacroix, Jacquet, Kalulu; Da Cunha, Camavinga, Akliouche; Barcola, Lepaul, Doué. All.: Zinedine Zidane. A disp.: Restes, Butez, Truffert, Upamecano, Koundé, Dembélé, Koné, Cherki, Olise, Rabiot, Yoro.