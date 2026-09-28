L'avvocato di Leao: "Cessione? Fin dall'inizio abbiamo detto che avremmo deciso a fine mercato"

L'avvocato di Rafael Leao, Antonio Leo, ha svelato un retroscena sulla cessione del calciatore portoghese durante il Workshop di Sportitalia

Con la sosta delle Nazionali che rappresenta un momento di stacco, il primo della stagione, è il momento di riprendere alcuni degli avvenimenti più significativi dell'ultima estate. Quello più importante di tutti, in casa Milan, è stato senza dubbio la cessione di Rafael Leao al Galatasaray. All'operazione ha partecipato, all'interno della squadra del portoghese, anche l'avvocato Antonio Leo che è tornato sull'argomento durante il Workshop organizzato da Sportitalia.

Le parole di Antonio Leo sui progetti dell'entourage di Leao in vista della cessione che si è concretizzata a fine mercato: “In queste trattative la cosa essenziale è avere un piano. Il nostro piano era comunque quello di decidere a fine mercato, indipendentemente dal Galatasaray o da un'altra squadra: tutte le parti in causa erano a conoscenza di questa volontà. Per cui noi, fin dall'inizio, avevamo detto che la nostra decisione sarebbe arrivata a fine mercato per una serie di ragioni, anche di opportunità. Capite bene perché, negli ultimi giorni di mercato succede di tutto”.