L'avvocato di Leao: "Cessione? Fin dall'inizio abbiamo detto che avremmo deciso a fine mercato"
Con la sosta delle Nazionali che rappresenta un momento di stacco, il primo della stagione, è il momento di riprendere alcuni degli avvenimenti più significativi dell'ultima estate. Quello più importante di tutti, in casa Milan, è stato senza dubbio la cessione di Rafael Leao al Galatasaray. All'operazione ha partecipato, all'interno della squadra del portoghese, anche l'avvocato Antonio Leo che è tornato sull'argomento durante il Workshop organizzato da Sportitalia.
Le parole di Antonio Leo sui progetti dell'entourage di Leao in vista della cessione che si è concretizzata a fine mercato: “In queste trattative la cosa essenziale è avere un piano. Il nostro piano era comunque quello di decidere a fine mercato, indipendentemente dal Galatasaray o da un'altra squadra: tutte le parti in causa erano a conoscenza di questa volontà. Per cui noi, fin dall'inizio, avevamo detto che la nostra decisione sarebbe arrivata a fine mercato per una serie di ragioni, anche di opportunità. Capite bene perché, negli ultimi giorni di mercato succede di tutto”.
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