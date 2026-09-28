Nuovo San Siro, Sala: "Mi auguro che i club facciano vedere a breve il rendering e che garantiscano che il nuovo stadio sarà pronto per Euro 2032"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare del nuovo stadio che Milan e Inter stanno progettando di costruire insieme

Entro la fine del mese di ottobre, Milan e Inter dovrebbero svelare finalmente il render del nuovo San Siro, progetto affidato agli studi Foster+partners e Manica, gli stessi che hanno progettato il nuovo Wembley a Londra. Tutti i tifosi rossoneri e interisti sono molto curiosi di vedere le prime immagini del futuro impianto dei due club milanesi, compreso il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il quale, a margine dell'assemblea generale di Assimpredil Ance,ha dichiarato: "Io mi auguro che i club facciano vedere molto a breve il nuovo rendering dello stadio e che garantiscano il fatto che il nuovo stadio sarà pronto per gli europei del 2032".

In merito invece alla demolizione dell'attuale San Siro, il primo cittadino di Milano ha spiegato: "La demolizione del Meazza? Stiamo parlando del 2033. Io francamente non riesco a capire come mai ci sia questa attenzione adesso a parlarne" le parole di Sala riportate da sportmediaset.it.