Italia U21, successo per 10-0 in amichevole contro lo Spezia Primavera: in gol anche Bartesaghi

l'Italia Under 21 di Davide Bartesaghi, Alphadjo Cisse e Francesco Camarda ha battuto ieri 10-0 in amichevole la Primavera dello Spezia

Come riporta il sito della FIGC, l'Italia Under 21 di Davide Bartesaghi, Alphadjo Cisse e Francesco Camarda ha battuto ieri 10-0 in amichevole la Primavera dello Spezia: "La prima settimana è andata in archivio. Il lungo avvicinamento della Nazionale Under 21 alle ultime due gare di qualificazione all’Europeo (il 1° ottobre alle 18.30 Armenia-Italia; lunedì 5, Italia-Polonia alle 18.15 a Pescara) prosegue spedito e senza intoppi. Gli Azzurrini hanno completato i primi 7 giorni di allenamento disputando due amichevoli con le squadre Primavera di Empoli e Spezia. Dopo il 15-0 sui toscani, quest’oggi (ieri, ndr) Baldini ha applaudito il 10-0 rifilato ai bianconeri. Il tecnico – partito con il canonico 4-3-3 scegliendo Mascardi in porta, con la coppia di difensori centrali formata da Comuzzo e Chiarodia e con davanti Cisse affiancato sugli esterni da Liberali e Koleosho – ha avuto modo di dare spazio e minuti a tutti in un test importante, l’ultimo prima di partire per l’Armenia il prossimo mercoledì.

LA PARTITA. Dopo 4’ del primo tempo Koleosho sblocca il match con un tiro angolato che si infila sul palo lungo. Al minuto 9 arriva il raddoppio di Faticanti: gran botta di prima intenzione dai 25 metri e palla sotto al sette. Passano due minuti e Ndour fa 3-0 grazie a una palla recuperata in pressione al limite dell’area di rigore. Al 26’ e al 35’ si mette in luce Liberali che trova due gol: il 4-0 nasce da una serpentina che lascia sul posto la difesa spezzina, la quinta rete è un grande tiro a giro che si infila sul palo lungo. Nella ripresa Baldini cambia inserendo chi era rimasto in panchina nei primi 45’. Al 52’ segna Bartesaghi con un tiro che inganna il portiere sul primo palo, poi dopo lunghi minuti di tentativi, arrivano le reti in serie di Lipani (70’), Fini (71’), Cherubini (75’) e Moruzzi (87’) che chiudono la contesa sul 10-0".