Secondo Sky, l'Aston Villa ha aumentato l'offerta per Leao. Va trovato accordo col Milan

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Manuele Baiocchini, giornalista ed esperto di mercato di SkySport, si è così espresso sul futuro di Rafael Leao, attaccante in uscita dal Milan.

Manuele Baiocchini, giornalista ed esperto di mercato di SkySport, si è così espresso sul futuro di Rafael Leao, attaccante in uscita dal Milan: "L'Aston Villa ha alzato fino a 7,5 milioni di euro l'offerta di ingaggio a Rafael Leao, quinidi, se già il portoghese era orientato verso gli inglesi, magari lora lo sarà ancora di più. Va trovato un accordo definitivo tra l'Aston Villa e il Milan, perché ci sono i paletti del fairplay finanziario e gli inglesi devono rispettarli. L'offerta per il Milan è di 45 milioni di euro bonus compresi. Bisogna lavorare per far quadrare il tutto".

LE PAROLE DI AMORIM SU LEAO

Alla vigilia di Milan-Venezia l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i lagunari, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/27 per parlare di Leao: “Possiamo parlare di questo tra cinque giorni. È difficile parlare di situazioni individuali. Capisco quello che mi chiedete, ma nella prossima conferenza vi dirò tutto sul mercato. Leao è un giocatore molto forte e che se è nel giusto mindset, può giocare in qualsiasi squadra del mondo. A volte, nel calcio, arriva un momento in cui bisogna andare altrove. Non abbiamo ancora parlato del Venezia, come gioca la sua squadra, che sia una squadra che fatto molto bene lo scorso anno in Serie B. Io sono concentrato sulla mia prima partita a San Siro”.