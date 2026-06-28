Lenglet al Benfica: Antonio Silva si avvicina al Milan?
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Il Benfica ha chiuso per l'arrivo di Clement Lenglet dall'Atletico Madrid. Quest'operazione potrebbe fare felice, e non poco, il Milan
Come riportato da Fabrizio Romano sui propri profili social, in queste ore il Benfica ha trovato l'accordo per il trasferimento in Portogallo di Clement Lenglet, difensore francese in arrivo dall'Atletico Madrid. L'ex Barcellona firmerà un contratto che lo legherà al club lusitano per i prossimi 3 anni, fino al 2029 quindi.
Considerando quest'operazione, oramai chiusa, e i rumors che vedrebbero accostato al Benfica anche il nome di Milan Skriniar, sorge spontaneo domandarsi: allora Antonio Silva si avvicina sempre di più al Milan? Nel frattempo, come anticipato dalla redazione di MilanNews.it (CLICCA QUI), nelle prossime ore il club rossonero avrà dei nuovi contatti con Jorge Mendes per il difensore del Benfica.
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