Bilancio Milan 25-26: nessun accantonamento dovrebbe essere presente per l'addio di Allegri
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Secondo Calcio e Finanza, che ha analizzato il bilancio 25-26 del Milan, non è previsto nessun accantonamento per l'addio di Allegri
In merito al bilancio 2025-2026 del Milan che chiuderà con un rosso di 25 milioni di euro, Calcio e Finanza, che ha analizzato anche i costi del club rossonero, riferisce: "Chiusura dedicata agli accantonamenti, che nelle stime di Calcio e Finanza dovrebbero attestarsi attorno ai 13 milioni di euro per tenere conto degli addii della dirigenza dopo il burrascoso finale di stagione, tra cui l'ex amministratore delegato Giorgio Furlani e l'ex direttore sportivo Igli Tare.
Nessun accantonamento dovrebbe invece essere presente per l'addio di Massimiliano Allegri, dal momento in cui il tecnico ha trovato un accordo per la risoluzione del contratto con il club, rinunciando di fatto al secondo e ultimo anno di stipendio".
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