Bilancio Milan 25-26: nessun accantonamento dovrebbe essere presente per l'addio di Allegri

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Secondo Calcio e Finanza, che ha analizzato il bilancio 25-26 del Milan, non è previsto nessun accantonamento per l'addio di Allegri