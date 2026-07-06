Longoni al PSG, ora è ufficiale: "Ringrazio Al-Khelaifi, Luís Campos e Luis Enrique"

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Un'altra importante perdita per il Settore Giovanile del Milan: il portiere Longoni è ufficialmente un nuovo giocatore del PSG

Il PSG ha ufficializzato l'acquisto di Alessandro Longoni a parametro zero dal Milan: ancora una perdita importante per il Settore Giovanile rossonero. Il comunicato del club francese:

Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare che il portiere italiano diciottenne Alessandro Longoni si è unito al club con un contratto che durerà fino al 2031; il giocatore, originario di Como, indosserà la maglia numero 16.

Nato il 31 gennaio 2008, Longoni è entrato a far parte delle giovanili del Milan all’età di nove anni, per poi passare alla squadra riserve del club e diventare professionista nel febbraio 2024. Il portiere, alto 192 cm, ha anche partecipato alla prestigiosa UEFA Youth League con la maglia dei rossoneri.

Rinomato tanto per le sue doti tra i pali quanto per il controllo di palla, Longoni si è gradualmente affermato come uno dei portieri più promettenti della sua generazione in Italia.

Convocato per la prima volta in Nazionale a livello Under 15, Longoni ha rappresentato l’Italia in tutte le categorie giovanili fino agli Under 19, con cui gioca attualmente. Nel 2024 ha conquistato il titolo europeo Under 17 con gli Azzurrini, prima di dare un contributo determinante al terzo posto ottenuto dalla squadra alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 dell’anno successivo, parando due rigori nella serie di calci di rigore contro il Brasile. Il nuovo portiere del Paris vanta ora 36 presenze con la maglia dell’Italia nelle varie categorie giovanili.

Il Paris Saint-Germain desidera dare il benvenuto ad Alessandro nel club e augurargli ogni successo con i Rouge et Bleu.

Le prime dichiarazioni di Longoni: "Vorrei innanzitutto ringraziare il presidente Nasser Al-Khelaifi, così come Luís Campos e Luis Enrique, per l’opportunità che mi hanno offerto e per la fiducia che hanno riposto in me. Sono molto felice di essere entrato a far parte del Paris Saint-Germain e continuerò a impegnarmi al massimo per ripagare questa fiducia".