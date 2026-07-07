Longoni, prime parole da giocatore del PSG: “Ringrazio Al-Khelaïfi e Luis Enrique, per me è un sogno”

vedi letture

Le prime parole di Alessandro Longoni da portiere del PSG.

È ufficiale il passaggio dal Milan al PSG di Longoni Alessandro Longoni, giovanissimo portiere classe 2008 che oggi ha firmato il suo contratto che lo legherà al club parigino fino al 2031. Ai canali tematici del club, il portiere italiano ha commentato così il suo arrivo nella squadra campione d'Europa.

"Innanzitutto, vorrei ringraziare il presidente Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos e Luis Enrique per l'opportunità che mi hanno dato e per la fiducia che hanno riposto in me. Sono molto felice di unirmi al Paris Saint-Germain e continuerò a lavorare come sempre per ripagare questa fiducia. Qui potrò crescere come calciatore e come uomo. Avrò l'opportunità di allenarmi con uno staff fantastico e con giocatori davvero eccezionali in un centro di allenamento all'avanguardia, qualcosa che ho sempre sognato. Sono convinto che qui avrò la possibilità di crescere e ampliare la mia esperienza come giovane uomo".