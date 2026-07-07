Il Milan lancia la campagna abbonamenti: formule e fasi di vendita

vedi letture

Al via la campagna abbonamenti del Milan per la stagione 2026/2027: le formule previste e le fasi di vendita dei tagliandi

Nella serata di ieri il Milan ha lanciato la campagna abbonamenti 2026/2027. Di seguito si riportano le formule disponibili e le fasi di vendita.

ABBONAMENTI MILAN, FORMULE E FASI DI VENDITA

DUE FORMULE DI ABBONAMENTO

• Classic: include tutte le 19 partite casalinghe del campionato di Serie A Enilive e garantisce una fase di vendita dedicata per l’acquisto dei biglietti delle gare casalinghe di Serie A, Coppa Italia Frecciarossa e UEFA Europa League, in anticipo rispetto alla vendita libera. Il Classic prevede fino a quattro cambi nominativo nel corso della stagione, attraverso i canali ufficiali del Club.

• Plus: include le 19 di Serie A, le quattro notti di UEFA Europa League da disputare a San Siro nella fase a campionato e la gara casalinga dell’Ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa per un totale di 24 partite complessive. Agli abbonati Plus sono riservate la priorità sulle trasferte europee del Milan in UEFA Europa League e una fase di vendita dedicata per l’acquisto dei biglietti extra relativi alle gare casalinghe di tutte le competizioni. Il Plus consente fino a dodici cambi nominativo nell’arco della stagione.

MODALITÀ E FASI DI VENDITA

È possibile acquistare gli abbonamenti 2026/27 online su booking.acmilan.com, presso la biglietteria di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e nei punti vendita Vivaticket, con le seguenti modalità:

• FASE 1

Prelazione conferma posto: dal 7 luglio ore 10.00 al 19 luglio ore 23.59. L’abbonato 2025/26 potrà confermare il proprio posto scegliendo tra le due tipologie di prodotti Classic e Plus.

• FASE 2

Cambio posto 1: dal 21 luglio ore 17.00 al 23 luglio ore 10.00Gli abbonati 2025/26 nei posti UEFA dei settori Poltroncine Rosse e Secondo Rosso Centrale 228, gli abbonati del Primo Arancio Laterale 169 impattati dai lavori di ristrutturazione e gli abbonati VIP Hospitality Club 1899 (Pitch Experience e Milanisti Experience) potranno confermare il proprio posto se disponibile oppure sceglierne uno alternativo.

• FASE 3

Cambio posto 2: dal 24 luglio ore 15.00 al 27 luglio ore 23.59. L'abbonato 2025/26 che non ha rinnovato nelle precedenti fasi potrà confermare il proprio posto (se ancora disponibile) oppure cambiare posto/settore tra quelli disponibili alla vendita.

• FASE 4

Vendita libera: dal 30 luglio ore 15.00. Fase di vendita libera aperta anche ai nuovi abbonati.