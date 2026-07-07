Milan, Ruben Amorim si presenterà in conferenza stampa domani

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Il nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim, arrivato in città lunedì nel primo pomeriggio, domani si presenterà in conferenza stampa

È iniziata ufficialmente la nuova avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Ieri il tecnico è sbarcato finalmente in città e ha potuto prendere confidenza con i luoghi di riferimento di quella che sarà la sua esperienza in rossonero. Dopo l'arrivo a Linate, il portoghese si è recato brevemente in hotel prima di andare nella sede di Casa Milan in via Aldo Rossi e successivamente allo stadio di San Siro. Oggi il tour prosegue con la parte, forse, più importante: Amorim sarà al Centro Sportivo di Milanello.

MILAN, AMORIM SI PRESENTA DOMANI IN CONFERENZA STAMPA

Ma le novità non sono finite per Ruben Amorim che, nei suoi primissimi giorni milanesi, ha un'agenda molto fitta. Domani infatti, dopo aver preso le misure con i vari luoghi cardine, il tecnico si presenterà ufficialmente in conferenza stampa. L'evento si terrà nella sala conferenze di Casa Milan alle ore 15. Sarà possibile seguire l'evento sui canali ufficiali rossoneri come anche sul sito di MilanNews.it con il ritorno del consueto live testuale. L'appuntamento successivo sarà con il raduno di inizio stagione, programmato per il 12 e 13 luglio.