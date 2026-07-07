Ruben Amorim, giorno 2: oggi il tecnico del Milan sarà in visita a Milanello

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Seconda giornata rossonera del nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim: dopo essere sbarcato in città, oggi il portoghese in visita a Milanello

Ruben Amorim, giorno 2. Continua il periodo di ambientamento del nuovo tecnico del Milan con il suo nuovo posto di lavoro. Nel primo pomeriggio di ieri l'allenatore portoghese è atterrato a Linate e ha dato il via, anche fisicamente, alla sua avventura rossonera già iniziata nelle scorse settimane con i continui e fitti colloqui per la dirigenza in chiave calciomercato. Ieri Amorim è stato in sede a Casa Milan per la copertura media e poi si è recato anche presso la sua nuova casa, lo stadio di San Siro.

MILAN, OGGI AMORIM IN VISITA A MILANELLO

Dopo la visita alla sede di via Aldo Rossi e il primo approccio con lo stadio, oggi per Ruben Amorim sarà il giorno di fare conoscenza con il Centro Sportivo di Milanello. L'allenatore lusitano avrà modo di prendere le misure delle strutture e dei campi che saranno il suo quotidiano luogo di lavoro nella prossima stagione. Si comincerà tra meno di una settimana, con i giocatori che non sono stati impegnati al Mondiale: domenica 12 i test fisici e lunedì 13 via al raduno vero e proprio.