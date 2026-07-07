Bonanni: "Leao è uno che ha deluso, ad oggi i commenti sono sempre gli stessi"
La nuova stagione del Milan è cominciata oggi con l'arrivo di Rúben Amorim. Il tecnico portoghese è atterrato all'aeroporto di Linate poco prima dell'ora di pranzo, accolto dai dirigenti del club e da diversi tifosi presenti per dargli il benvenuto.
Dopo un lungo periodo caratterizzato da indiscrezioni e trattative, il nuovo allenatore rossonero ha finalmente raggiunto Milano, dando inizio al progetto tecnico voluto dalla società. Le prossime tappe prevedono il trasferimento a Milanello, i primi incontri con lo staff e la conferenza stampa di presentazione che anticiperà l'avvio del ritiro estivo. All'uscita dall'aeroporto Amorim ha parlato con entusiasmo della sfida che lo attende, sottolineando l'onore di allenare il Milan e l'obiettivo di costruire una squadra competitiva fin dall'inizio.
Intanto Massimo Bonanni, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Leao è uno che ha deluso, ad oggi i commenti sono sempre gli stessi. Non c'è più grande stima perché nel corso del tempo ha dimostrato di essere discontinuo e ha anche affermato di voler andare via. Le partite sono più quelle negative che quelle positive in Serie A".
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