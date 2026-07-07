Bonanni: "Leao è uno che ha deluso, ad oggi i commenti sono sempre gli stessi"

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Massimo Bonanni, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Leao è uno che ha deluso, ad oggi i commenti sono sempre gli stessi"