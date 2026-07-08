Amorim spiega: "Ho imparato tanto da Mourinho, ma siamo completamente diversi.Ho fatto errori a Manchester e voglio imparare da questo"

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Durante la conferenza stampa di oggi a Casa Milan, Ruben Amorim si è presentato come nuovo allenatore rossonero

Intervenuto in conferenza stampa durante la sua presentazione ufficiale alla stampa, Ruben Amorim ha dichiarato sulla scelta di accettare il Milan e sugli altri allenatori portoghesi:

Perché ha accettato il Milan e come vuole schierare la squadra?

"Mi sono detto "Non perché il Milan", ma perché so che rivoluzione c'è in corso. Dopo la prima riunione mi è scattato qualcosa: il team mi offriva cose che mi piacciono, volevo difendere quei valori. Bisogna fare più gol, basta guardare le prime squadre negli altri campionati e c'è ancora differenza. Mi è stata presentata la struttura, il percorso di scouting. Nel momento in cui senti che hai le persone giuste attorno a te, quando c'è una squadra intorno a te allora ci sono tutti gli ingredienti della sfida che voglio intraprendere".

Ha chiesto consigli a Fonseca e Conceiçao? Spera di iniziare in maniera diversa?

"Conosco Fonseca e Conceiçao, si era rivali ma parlo di tre anni fa. Voglio provare a fare le cose come le intendo io. Cardinale mi ha spiegato delle idee, io ho detto di voler vedere con i miei occhi. Guardo, vedo, e tocco con le mie mani. Nel momento in cui ho iniziato i meeting ho ricevuto davvero tante risposte e mi sento a mio agio".

Ci dobbiamo aspettare un Amorim alla Mourinho?

"No. Sono completamente differente da Mourinho. Ho imparato molto da lui, ma quando si è un allenatore non si può copiare nessuno. Ho uno stile di gioco diverso. Poi spero ovviamente di vincere, è l'unica cosa in comune. Ho tantissimo rispetto per lui, spero di poterlo chiamare amico, ma non vi aspettate del Mourinho da me. Ho fatto errori a Manchester e voglio imparare da questo. La comunicazione è fondamentale".