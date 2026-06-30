Il Milan saluta Massimo Oddo: "Buona fortuna per il futuro"

vedi letture

Come da programma, Massimo Oddo si separa dal Milan e non sarà più l'allenatore della seconda squadra under 23

La notizia era già nota da diverse settimane e ora il Milan l'ha resa ufficiale. Il tecnico Massimo Oddo non è più l'allenatore di Milan Futuro. A comunicarlo è stato il club tramite la pagina Instagram della seconda squadra under 23 rossonera. Oddo, ex calciatore del Milan, è tornato in rossonero come tecnico del progetto Milan Futuro nel febbraio 2025 cercando, invano, di salvare la squadra dalla retrocessione in Serie D che arrivò a fine stagione dopo i playout contro la SPAL.

MILAN FUTURO, SALUTA ODDO

Dopo quella mezza stagione finita con un pizzico di amarezza, Massimo Oddo in quest'ultima stagione è stato confermato alla guida di Milan Futuro in Serie D. Al termine del campionato non è arrivata la promozione diretta ma solo i playoff che comunque non garantivano, se vinti, l'accesso alla Serie superiore. In ogni caso la squadra rossonera ha perso con il Chievo Verona. Questo il saluto del Milan Futuro a Massimo Oddo su Instagram: "Grazie Massimo. Buona fortuna per il futuro!".

MILAN FUTURO, IL COMUNICATO DI ADDIO CON ODDO

Questo il comunicato con cui il Milan saluta Massimo Oddo: "AC Milan comunica che, a partire dall'1 luglio 2026, si concluderà il rapporto professionale con Massimo Oddo alla guida di Milan Futuro. La decisione, presa dall'allenatore che ha scelto di intraprendere nuovi progetti professionali, è stata accolta dal Club. AC Milan desidera ringraziare Mister Oddo per la professionalità, l'impegno e la dedizione dimostrati nel corso della sua esperienza in rossonero, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il futuro".