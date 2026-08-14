Milan Futuro, continua la preparazione: oggi vittoria per 6-2 in amichevole contro l'Oltrepò

Milan Futuro, continua la preparazione: oggi vittoria per 6-2 in amichevole contro l'OltrepòMilanNews.it
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Oggi alle 21:35MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio
Il Milan Futuro batte 6-2 in amichevole l'Oltrepò

Manca meno di un mese all'inizio della nuova stagione del Milan Futuro, che giocherà anche quest'anno in Serie D. I rossoneri cominceranno il 6 settembre, in casa, contro il Caldiero Terme.

Nel frattempo continua la preparazione della formazione U23, che oggi ha vinto 6-2 contro l'Oltrepò in un match amichevole.