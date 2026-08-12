Il Milan Futuro parteciperà in questa stagione alla Premier League International Cup U21
Come riporta il sito ufficiale del Milan, il Milan Futuro, la seconda squadra rossonera che da quest'anno è allenata da Sergio Navarro Barquero, parteciprà alla 10^ edizione della Premier League International Cup U21: "La crescita dei talenti rossoneri prosegue con una nuova sfida: Milan Futuro parteciperà in questa stagione alla Premier League International Cup U21. Il progetto del Club si arricchisce di una importante esperienza a livello internazionale: Milan Futuro si confronterà con le migliori squadre europee a livello giovanile, con grande soddisfazione per la prima partecipazione del Club alla competizione e con la convinzione che la crescita dei giovani talenti passi da nuovi step come questo.
Il torneo, organizzato dalla Premier League, è alla sua 10a edizione e ha visto trionfare la squadra U21 del Borussia Dortmund contro il Real Madrid, nella finalissima 2025/26".
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